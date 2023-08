Um idoso, de 83 anos, foi acusado de estuprar um adolescente, de 17 anos, que é autista, na noite desta segunda (1º) no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma testemunha, de 23 anos, informou que seu avô teria acariciado as partes íntimas do adolescente, que é seu vizinho, e primo da testemunha.

A PM colheu o depoimento da vítima que relatou que o fato aconteceu após pedir um pouco de café para suspeito, que o levou para o interior da residência e acariciou seu órgão genital. Em seguida ele o mandou embora e pediu para que a vítima não contasse nada para ninguém.

A testemunha relatou que percebeu a movimentação da sua casa, que fica no segundo andar, e filmou parte da ação.

Ainda, segundo a PM, o suspeito negou os fatos, mas foi conduzido para a Delegacia de plantão. A vítima foi encaminhada para o HPS para exames. Nenhum sinal ou vestígio de violência, física ou sexual, foi constatado.





