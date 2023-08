Um homem, de 25 anos, foi preso após simular estar armado e roubar R$700 de um homem, de 52 anos pela PM, na noite desta segunda (01) no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento, os policiais se depararam com a vítima do roubo, que relatou ter sido abordada por homem simulando estar armado. Ele pegou R$700 e fugiu em seguida.

A PM iniciou o rastreamento e avistou o suspeito, que tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos policiais. Com ele foi localizado um simulacro de arma de fogo. O suspeito relatou que durante a fuga descartou os R$700 em um córrego.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

