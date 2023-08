Um homem, de 55 anos, foi sequestrado por três suspeitos quando chegava na porta do condomínio onde mora. Os autores obrigaram a vítima a fazer transferências por Pix durante a ação criminosa, na madrugada desta segunda (1º), no Bairro São Pedro em Juiz de Fora. Após a ação, o trio foi encontrado e preso por uma equipe da Polícia Militar.



Segundo o registro, o homem foi rendido pelos suspeitos que estavam em um carro vermelho. Um dos envolvidos portava uma arma de fogo. Eles anunciaram a ação e levaram a caminhonete da vítima. No interior do automóvel, obrigaram o proprietário a fazer diversas transferências via Pìx. Depois do sequestro, o alvo foi abandonado no bairro Vivendas da Serra e os suspeitos fugiram.



Os policiais iniciaram o rastreamento e conseguiram descobrir que um dos suspeitos, um homem de 28 anos, é morador do bairro Progresso. Ele foi localizado e a PM confirmou que ele havia recebido uma transferência Pix no valor de R$1mil, que posteriormente foi enviada para outro suspeito, um jovem de 20 anos, que participou da ação.

Dando continuidade às diligências e com o apoio da aeronave pégasus, a PM conseguiu chegar na casa do jovem, localizada no bairro Centenário. Em uma busca no local, foram localizados e apreendidos diversos cartões bancários, um CPF, uma CNH, um título de eleitor, todos em nome de terceiros, uma munição calibre 9 milímetros e uma calibre 32, dois estojos deflagrados de calibre 32 e dois celulares, de propriedade do suspeito, usados para transações bancárias. Na porta da residência estava estacionado um HB20 vermelho. A PM constatou que o carro era clonado do Rio de Janeiro e produto de furto ou roubo. Dentro do veículo foi apreendida uma touca balaclava e uma bolsa, de propriedade da vítima.



JOVEM DE 18 ANOS PRESO COM O CARRO DA VÍTIMA

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo da vítima foi levado para o Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro foi abordado e que um jovem, de 18 anos, que conduzia o veículo, relatou que o mesmo seria entregue em uma comunidade e que ele receberia R$5mil pelo serviço.

Os envolvidos na ação foram presos por extorsão mediante sequestro, considerado crime hediondo, porte ilegal de arma de fogo, roubo a mão armada e coação. Os dois suspeitos, de 20 e 28 anos, foram encaminhados para a Delegacia de plantão em Juiz de Fora. Já o jovem, de 18 anos, foi encaminhado para a Delegacia de plantão em Duque de Caxias.

Tags:

C | Extorsão | Juiz | PIX | Polícia | Polícia Militar | prisão