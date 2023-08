Em nota publicada nesta quarta-feira (2), o Consórcio Via JF reforçou o registro da ocorrência de importunação sexual dentro do coletivo da linha Progresso (239), no carro 160, que aconteceu no Centro de Juiz de Fora na última segunda-feira (31). O comunicado foi feito retificando a informação emitida anteriormente, que dizia que não foi possível fazer o acionamento, porque vítima, uma jovem de 25 anos, teria desembarcado do veículo antes que providências pudessem ter sido tomadas.

Desse modo, a concessionária corroborou o registro feito pela Polícia Militar, divulgado pela Acessa.com na terça-feira (1º). A nota reforçou que o motorista do coletivo acionou a Polícia Militar, que veio e realizou a prisão em flagrante do infrator. Ressaltou ainda que o Consórcio realiza a campanha "O ônibus é coletivo, meu corpo não", como um esforço para erradicar esse tipo de crime na cidade. "Não há lugar para importunação sexual ou qualquer outro tipo de assédio, estamos empenhados em obter um ambiente seguro e confortável para todos os passageiros.

