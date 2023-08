Um homem de 26 anos foi preso por roubo durante a "Operação Ocupação" na Zona Norte da cidade, nesta terça-feira (1º). A vítima abordou uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar que atuava em ação preventiva, próximo do local em que o delito aconteceu. Os policiais informaram outras viaturas sobre a rota de fuga do autor via rádio. Uma guarnição do Tático Móvel pertencente à mesma companhia, que estava perto do local, saiu para realizar o rastreamento.

O autor foi visualizado e, após perseguição, foi alcançado por quatro militares, os quais realizaram sua prisão. No momento anterior à captura o infrator dispensou algo ao solo, próximo a um rio. Uma arma falsa foi localizada com ele. O autor e vítima foram encaminhados para a Delegacia de Plantão, juntamente com o material apreendido, para demais providências.