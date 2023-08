Em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, Juiz de Fora promove neste sábado (5), de 8h às 12h, uma ação para despertar valores relacionados à saúde, em busca de promover qualidade de vida e bem estar. O evento acontece na galeria do PAM Marechal, localizado entre as ruas Marechal Deodoro e Mister Moore, no Centro da cidade, e é voltado para toda a população e as ações serão oferecidas gratuitamente.

Para isso, serão oferecidas ações de prevenção do câncer, promoção da saúde, cuidados com as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, prevenção da obesidade, práticas integrativas, saúde bucal, orientação com cardiologista e estudantes de medicina, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, alimentação saudável, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, envelhecimento saudável, tabagismo, tuberculose e tisiologia.