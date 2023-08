A festa de São Roque, o protetor contra as doenças e pestes, começa nesta quinta-feira (3) e será celebrada em comunidade no centro de Juiz de Fora. Em 2023, o tríduo e a festa fazem alusão ao Ano Vocacional, com o tema "Com São Roque, viver a vocação para a missão".



Nos dias do tríduo haverá funcionamento de barraquinhas no Largo São Roque, localizado na Avenida dos Andradas, Bairro Centro. Além disso, a comunidade já iniciou a venda de convites para o feijão tropeiro que será servido no último dia da festa. Os interessados podem adquiri-los a R$ 15 na Igreja São Roque ou na secretaria paroquial, na Igreja da Glória, ambas localizadas na Avenida dos Andradas. A retirada das refeições será feita das 11h às 13h, no dia 6 de agosto.

São Roque é celebrado em 16 de agosto, mas sua festa é antecipada por conta da proximidade com as comemorações do Dia de Nossa Senhora da Glória, padroeira da paróquia à qual pertence a comunidade. Confira, abaixo, a programação:

De 3 a 5 de agosto – Tríduo

Dia 3 de agosto - Quinta-feira

16h - Exposição do Santíssimo Sacramento

18h30 - Bênção do Santíssimo Sacramento

19h – Missa e bênção da água

Dia 4 de agosto - Sexta-feira

18h - Oração do Terço

19h – Missa e bênção dos pães

Dia 5 de agosto – Sábado

15h - Bênção dos animais de estimação

19h – Missa e bênção das famílias

Dia 6 de agosto – Domingo – Festa de São Roque

9h - Procissão seguida de Missa Solene