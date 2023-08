Na quinta-feira (3), o Projeto de Lei que institui o Mês da Primeira Infância no Calendário Oficial do Município foi aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF). Segundo a definição, a data será celebrada sempre em agosto e deverão ser realizadas ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até seis anos de idade e a suas famílias. Esse trabalho pode se dar em conjunto com a rede de proteção existente ao público-alvo, discutindo o tema com a sociedade, os órgãos do Poder Público, os meios de comunicação social e os setores empresarial e acadêmico.





Segundo o Legislativo, a iniciativa busca a promoção de vínculos saudáveis, de nutrição, de imunização, do direito de brincar, de prevenção de acidentes e doenças na primeira infância e de investimentos. Além disso, projetos e desenvolvimento de políticas também estão na previsão do PL. O texto é de autoria dos vereadores André Luiz (REPUBLICANOS), Tiago Bonecão (CIDADANIA), Juraci Scheffer (PT) e João Wagner Antoniol (PSC).



Em justificativa à proposição, os parlamentares argumentam que durante os primeiros anos de vida, ocorrem avanços significativos no crescimento físico, cognitivo, emocional e social da criança, sendo uma etapa crucial para estabelecer as bases sólidas que influenciarão o futuro bem-estar, aprendizado e sucesso de cada indivíduo.



Tags:

agosto | Crianças | mês da primeira infância | Primeira infância