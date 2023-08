Um homem, de 39 anos, foi preso após roubar o celular de uma mulher, de 25 anos, nesta quinta (03) no bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava no ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo suspeito que, utilizando da força física, derrubou a vítima no chão, pegou seu celular e fugiu.

Após o roubo, o suspeito fugiu para a rua Casimiro de Abreu e tentou continuar a fuga em um carro, um gol branco, porém o veículo não ligou e acabou sendo abandonado pelo suspeito, que prosseguiu com a fuga a pé.

O suspeito foi rastreado através do celular da vítima e depois de um intenso rastreamento da PM ele foi localizado. Com ele foram encontrados além do celular da vítima outros objetos furtados em outra ocorrência.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.





