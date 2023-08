Na manhã desta sexta-feira (4), foi assinada a ordem de serviço para execução das obras de reforma do Mercado Municipal de Juiz de Fora. Segundo o executivo, a ideia do projeto nasceu em função de algumas diretrizes estabelecidas pela administração municipal, em parceria com permissionários do mercado e a população juizforana, que buscavam melhorias para o espaço, como a ampliação da quantidade dos serviços oferecidos, buscando resgatar a qualidade de antes e ressignificar o Mercado Municipal como um espaço de entretenimento e cultura na cidade.



O projeto prevê a manutenção dos quiosques no térreo, oferecendo maior variedade de produtos voltados à atividade central do mercado, e a instalação de uma grande praça de alimentação no segundo andar, com restaurantes, mesas e um pequeno palco, a fim de proporcionar entretenimento. Neste mesmo piso, também haverá uma sala de exposições, para estimular o acesso a outras formas de cultura e valorizar artistas locais e da região.

No prédio anexo à ele, onde funcionava a secretaria de Educação, foi previsto um centro de artesanatos no andar térreo e um centro audiovisual, já no segundo andar, que possui o objetivo de fomentar essa área na cidade, além de um pequeno auditório para projeções de filmes, curtas e outros produtos.

Para Fabíola Paulino, secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa renovação é uma oportunidade de agregar os produtores da região com a população da cidade. Em concordância, o secretário de obras, Lincoln Santos, assegura que a restauração do Mercado Municipal irá modernizar o local e atrair mais pessoas, deixando o espaço mais competitivo e atraente. “Vai trazer modernidade, melhores condições, para que todos possam tocar os seus negócios e que a população possa usufruir de um espaço moderno e competitivo”.

A partir da ordem de serviço, a empresa possui dez dias para poder começar a obra e a montar a estrutura provisória que vai abrigar os atuais permissionários.