Um motociclista, de 21 anos, morreu após bater a moto em que estava na lateral de ônibus na noite desta sexta (04) no bairro Juscelino Kubitschek.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima bateu na lateral do ônibus 412, linha Parque Burnier, e morreu na hora. Ninguém no coletivo ficou ferido. O acidente aconteceu na Alameda Adelaide Campos Resende.

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Não há informações sobre a causa do acidente.

Em nota o Consórcio Via JF lamentou o acidente.

"O Consórcio Via JF, esclarece sobre o acidente que aconteceu na noite da sexta-feira, (04/08), entre um motociclista e o veículo que fazia a linha 421 (Carro: 752), na Alameda Adelaide Campos Resende, no Bairro Juscelino Kubitschek.

O condutor da motocicleta colidiu contra a lateral do ônibus, foi para debaixo do do veículo e veio a óbito no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e pela Equipe de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho do Consórcio, que esteve no local, realizando as perícias.

A Polícia Civil também realizou trabalhos de perícia e, em seguida, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

Lamentamos profundamente e nos solidarizamos com a família e amigos da vítima, neste momento de dor. Nos encontramos à disposição para outros esclarecimentos"





