A Associação de Moradores do Bairro Quinta das Avenidas conseguiu, por meio de uma liminar, interromper a construção de uma antena de telefonia na localidade, até que a operadora responsável pela instalação apresente documentos. Segundo os moradores, a instalação estava prevista para ser feita entre duas residências. No entanto, o ponto fica em um bairro residencial uni familiar, em que não pode haver comércio, onde não circula ônibus, que tem a pavimentação é feita por bloquetes que não suportam tráfego pesado. Ainda de acordo com os moradores, toda a manutenção nas vias é realizada pela Associação de moradores.

O impasse começou no dia 2 de julho, quando os moradores foram surpreendidos por intervenções realizadas no lote, com o intuito de instalar uma antena de telefonia. Os residentes da localidade ressaltam que a empresa já chegou com o caminhão, sem fazer um estudo prévio da vizinhança. Há, inclusive, placas no local que indicam a proibição da passagem de veículos pesados pelas ruas do Bairro.

FOTO: Arquivo Pessoal - Placa indica impedimento de tráfego de veículos pesados na localidade.

Para os domiciliados no Quinta dos Avenidas, é necessário buscar outro local para a instalação da antena. Para eles, não se trata de impedir a chegada de uma tecnologia, mas sim o cuidado com o bem estar das pessoas. Eles apontam locais dentro do Bairro mesmo que possa receber a antena e que não fique tão próximo das residências. Eles ainda temem pelo perigo de alguma radiação, danos nas estruturas das casas, em função das obras de construção da antena e ainda por causa do trânsito de veículos pesados.

Eles participaram de uma reunião com a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), na quinta-feira (3), para dar transparência a todo o processo de licenciamento da Estação Rádio Base.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o licenciamento é realizado por meio da Lei Federal nº 13.116/2015 e o mesmo foi realizado com apoio da Procuradoria-geral do Município de Juiz de Fora. O Município, por meio da Sesmaur, reforçou a realização do encontro com moradores. Disse ainda que a Sesmaur é responsável pelo licenciamento, as solicitações para instalação competem às operadoras de telefonia.

FOTO: Arquivo Pessoal - Moradores participaram de uma reunião com a Sesmaur