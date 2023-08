Nesta quarta-feira (9), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) fará uma substituição de um registro da rede de água na Rua Henrique de Novais, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Por causa disso, será necessário suspender o abastecimento do Bairro de Lourdes de 8h às 12h. O fornecimento deve ser normalizado durante a noite de quarta-feira.



Já na quinta-feira (10), a Cesama realiza uma manutenção no registro da rede de água da Rua Bernardo Mascarenhas, na esquina com a Rua Eduardo Weiss, Bairro Fábrica, para melhorias no sistema. Para a manutenção será necessário suspender o abastecimento de 8h às 16h, e isso deve comprometer o fornecimento de água para as seguintes localidades: Carlos Chagas, Jardim Cachoeira, Monte Castelo, Cerâmica, Fábrica, Esplanada, Democrata, São Dimas, Mariano Procópio, Vila Militar e Hospital Geral do Exército. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da noite de quinta-feira.



Tags:

Abastecimento | água | Bairro | Cesama | Geral | Itu | Pita