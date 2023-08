Dois roubos foram registrados em Juiz de Fora nessa quarta (9). Os crimes aconteceram nos bairros Bom Clima e Furtado de Menezes.

ROUBO EM LANCHONETE NO BOM CLIMA

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima, um idoso de 74 anos, relatou que um suspeito entrou em sua lanchonete e, usando da força física, a colocou dentro do banheiro, pegou aproximadamente R$800 e fugiu. Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.

ROUBO À MÃO ARMADA NA ZONA SUL

Segundo informações da PM, as vítimas, dois homens de 65 e 49 anos, estavam em um carro, quando precisaram parar o veículo para verificarem uma pane mecânica. Neste momento, as vítimas foram abordadas por dois homens, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram dois celulares, uma aliança e R$160 e fugiram. Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento







