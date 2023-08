Um homem armado rendeu um jovem, de 20 anos, e roubou 30 iPhones na manhã desse sábado (12) na Avenida Barão do rio Branco, Centro de Juiz de Fora. O suspeito do crime, um homem de 36 anos, foi identificado pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações do registro de ocorrência, o jovem relatou que o suspeito entrou na loja com a arma em punho, anunciou o roubo, pegou os celulares, de diversas marcas e modelos, e fugiu. O suspeito ainda não foi localizado.

FURTO NA MISTER MOORE



De acordo com informações da Polícia Militar, o dono do estabelecimento informou que ao chegar no local, na noite desse sábado (12), encontrou a porta arrombada e relatou que cerca de nove notebooks, de diversas marcas e modelos foram levados. Pelo sistema de monitoramento foi possível identificar que três homens participaram da ação. Até o momento ninguém foi preso.





