Um homem, de 26 anos, foi preso por tráfico de drogas, após tentar fugir de uma operação policial, com mais de 200 pinos de cocaína e 90 pedras de crack, na noite desse domingo (13) no Bairro Esplanada em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante uma operação no local, os militares realizavam uma incursão em um escadão, momento em que o suspeito foi visto com uma pochete na cintura e com um rádio comunicador em uma das mãos. Ao perceber que seria abordado o homem tentou fugir e entrou em um imóvel abandonado.

Os policiais cercaram o local, entraram na casa e conseguiram capturar o homem que estava embaixo de uma bicama. Com ele foram localizados 233 pinos de cocaína, 99 pedras de crack, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores. O suspeito relatou para a PM que o imóvel abandonado é utilizado para comercializar droga e que vendia cada pedra de crack por R$10 e o pino de cocaína por R$20.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.







