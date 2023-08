Um jovem, de 19 anos, roubou um carro de um motorista de aplicativo, de 46 anos, com a ajuda de outras três mulheres, foi perseguido pela Polícia Militar (PM), perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e acabou preso na madrugada do último sábado (12) no Bairro Progresso em Juiz de Fora.

Segundo informações da PM, os policiais souberam, via rádio, que a vítima teve o carro roubado, um Ford Fiesta. O veículo foi avistado em alta velocidade na Rua Marumbi e logo se iniciou uma perseguição até o Bairro Progreso. Na Rua Augusto Estopa o suspeito perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Ele estava sozinho no momento do acidente. Não foi localizado nenhuma arma de fogo ou material ilícito no interior do automóvel. O dono do veículo reconheceu o jovem como um dos autores do roubo.

A vítima relatou que aceitou uma corrida no Bairro Bom Jardim com destino ao Bairro Vila Alpina. Na altura do Bairro Três Moinhos um dos suspeitos, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e determinou que a vítima entrasse no porta malas do carro. Ao descer do veículo a vítima fugiu correndo não sendo alcançada pelos suspeitos.

Até o momentos as mulheres não foram localizadas. O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com um ferimento na cabeça, após bater no parabrisa do veículo, e no joelho. Ele foi encaminhado para o Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Tags:

assalto | Carro | Fuga | prisão | roubo