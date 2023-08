Um morador do Bairro Nova Era que prefere ter a identidade preservada relatou à equipe da ACESSA.COM que presenciou uma discussão na Unidade Básica de Saúde do Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora na última semana. Na ocasião, o usuário foi em busca de informações e, enquanto aguardava na fila, uma funcionária do posto foi interpelada por duas pacientes, que reclamavam de ter perdido consultas médicas, porque não foram avisadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS).

A trabalhadora explicou que a unidade está sem telefone e os profissionais precisam avisar os usuários sobre horários de consultas e exames por meio de seus telefones particulares. No entanto, para evitar problemas, os colaboradores ligam usando número confidencial. Porém, muitos usuários, temendo golpes, não têm atendido as ligações feitas pela equipe, o que resulta na perda das consultas e exames marcados e, também, em cobranças mais agressivas e impacientes aos trabalhadores.

Na ocasião flagrada pelo morador, as duas usuárias que abordaram a funcionária, estavam exaltadas e cobravam a profissional com veemência.

A ACESSA.COM entrou em contato com a Prefeitura para buscar saber se há uma previsão de substituição, ou manutenção dos telefones da UBS para notificação dos usuários, ou se há alguma outra solução em curso, porém, até o momento, o Município não respondeu à demanda.

Tags:

Consultas | Saúde