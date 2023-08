Uma taxista, de 30 anos, foi roubada à mão armada durante uma corrida na noite dessa terça-feira (15) no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a trabalhadora pegou um passageiro na Rua Nossa Senhora de Lourdes com destino a Rua Florentina Garcia. Ao chegar na Rua Florentina Garcia com Oswaldo Fortini, o homem, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo, pegou R$600 e um celular e fugiu.

Até o momento ninguém foi localizado. A PM segue no rastreamento.