Nesta quinta-feira (17), a Defesa Civil de Juiz de Fora concluiu a vistoria preventiva em todas as unidades de saúde do município. Segundo a ornagnização, essa iniciativa avalia a estrutura das edificações e identifica ações necessárias com o objetivo de contribuir para que, em situações de desastres, as unidades de saúde permaneçam operacionais ou retornem rapidamente ao seu funcionamento efetivo.



De acordo com a supervisora de voluntariado e educação preventiva, Aline Gasparoni, as unidades de saúde são fundamentais para atender ocorrências em eventual situação de emergência oriunda de um desastre. por causa disso, a equipe da Defesa Civil realiza avaliações periódicas de risco e vulnerabilidades das unidades de saúde.

“O trabalho de prevenção realizado ajuda a minimizar, ou até a evitar, a paralisação dos atendimentos nas unidades de saúde em função de situações de desastres, como chuvas e vendavais”, destaca ainda.