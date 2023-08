Um jovem, de 23 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no fim da tarde dessa quinta-feira (17) após brigar com dois conhecidos, de 20 e 25 anos, por conta de um boato envolvendo a namorada de um dos suspeitos no Bairro São Judas Tadeu em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os três começaram a discutir verbalmente e o atrito acabou progredindo para as vias de fato. Uma testemunha relatou que a vítima, durante a briga, chegou a pegar uma enxada para agredir um dos suspeitos.

A vítima chegou a sair do local, mas retornou, e, de acordo com a versão de um dos suspeitos, ele viu a vítima entrar na garagem da residência do outro envolvido e em seguida escutou o barulho do disparo de arma de fogo. O suspeito do disparo fugiu em sua motocicleta, e não foi localizado.

A vítima foi socorrida inicialmente no quartel do Corpo de Bombeiro, localizado na Rua Dr Simeão de Faria e posteriormente foi levada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS)

Ainda, conforme a PM, a equipe policial não conseguiu contato com a vítima, uma vez que ela estava bloco cirúrgico. O jovem, de 20 anos, que participou desde o início do atrito verbal e das vias de fato, foi localizado em sua residência.