Um jovem, de 24 anos, foi detido, por direção perigosa e uso e consumo de drogas no início da madrugada dessa quinta-feira (17) no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante a "Operação Cavalo de Aço", realizada próximo à Praça CEU na Avenida JK, os policiais avistaram uma moto vermelha realizando uma arrancada brusca, sentido Centro, e em seguida passou a empinar.

A moto avançou sinais vermelhos e não obedeceu a ordem de parada dos militares, entrando em contramão de direção colocando em risco os pedestres.

A PM conseguiu abordar o motociclista e após uma busca pessoal encontram com ele um cigarro de maconha. A motocicleta foi removia por estar com o pneu traseiro em mal estado de conservação e o jovem foi preso pelos crimes de direção perigosa e uso e consumo de drogas. Ele foi liberado em seguida após se comprometer a comparecer no Juizado Especial Criminal da Comarca de JF em uma data agendada.