Por conta de uma falha no sistema da Operadora Oi, o número de chamadas do Samu (192) está inoperante nesta sexta-feira (18). O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste) disponibiliza número usados como alternativa, enquanto a falha não é corrigida:(38) 2101-7384 e (38) 3016-2484. Enquanto as chamadas não forem normalizadas, a população que precisar acionar o SAMU por meio desses dois telefones. A previsão de normalização das ligações via 192 é às 23 horas.