Uma lotérica localizada no Bairro Bom Clima, Zona Nordeste de Juiz de Fora, foi roubada por dois homens, nessa sexta-feira (18) Segundo a Polícia Militar, o proprietário, um homem de 57 anos e uma funcionária de 48 anos foram surpreendidos pelos infratores, que anunciaram o roubo utilizando uma arma de fogo. Ambos estavam de capacete e exigiram do proprietário o dinheiro que estava no cofre.



O valor subtraído é de R$ 49 mil, além do dinheiro, os suspeitos também levaram os celulares das vítimas. Após o roubo, os assaltantes fugiram em uma motocicleta. Ninguém ficou ferido.