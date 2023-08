Um motorista de aplicativo, de 34 anos, teve seu carro roubado durante uma corrida no fim da tarde desse domingo (20) no Bairro São Benedito em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o trabalhador pegou um passageiro no Bairro JK e, ao chegar no Bairro de Lourdes, o suspeito anunciou o roubo mostrando uma arma de fogo e determinou que a vítima dirigisse o carro, Renault Kwid, com destino ao Bairro São Benedito.

Chegando lá, outros dois suspeitos entraram no veículo. Eles estavam com os rostos cobertos com "touca ninja" e deixaram a vítima no alto do Bairro São Benedito, fugindo do local com o carro.

A Polícia Militar conseguiu localizar e recuperar o veículo na Rua Ludgero Nogueira, no Bairro Vila Alpina. Os suspeitos não foram localizados.