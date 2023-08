Quatro homens, de 19,33,37 e 38 anos, foram presos após roubarem um carro no estacionamento de uma Igreja no Bairro Benfica e baterem o veículo na BR-040 próximo a Matias Barbosa na manhã desse domingo (20).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, um idoso de 70 anos, parou seu carro, um Fiat Uno, para abrir o portão do estacionamento da Igreja quando foi surpreendidos pelos suspeitos, um deles armado com uma faca, que anunciaram o roubo, entraram no automóvel e fugiram.



A PM realizou um cerco na região e nas cidades vizinhas com o intuito de localizar os suspeitos. Os militares de Matias Barbosa se depararam com os suspeitos andando pela rua, carregando uma bateria e um som automotivo.

Após as diligências foi constatado que os suspeitos perderam o controle do veículo na BR-040, próximo ao trevo de Matias Barbosa e, com o choque, não conseguiram mais transitar com o veículo e resolveram subtrair o som e a bateria. Os quatro homens foram reconhecidos pela vítima e foram presos pela Polícia Militar.