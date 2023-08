Um homem, de 35 anos, foi morto com golpes de arma de branca, no fim da noite dessa quarta-feira (23) na Praça do Riachuelo, Centro de Juiz de Fora. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima teria sido assassinada após uma briga envolvendo pessoas em situação de rua que ficam no local. A PM não soube precisar qual objeto foi utilizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local. A vítima possuía duas perfurações acima do mamilo esquerdo.

Ainda, segundo a PM, não foram fornecidas mais informações detalhadas que indicassem a autoria do assassinato. Até o momento ninguém foi identificado ou preso.