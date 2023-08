Devido ao início das obras de reforma do Mercado Municipal de Juiz de Fora, a partir da próxima segunda-feira (28) o estacionamento do espaço será fechado. Segundo a Prefeitura, no local será montada a estrutura completa e provisória que vai abrigar os atuais permissionários enquanto o mercado estiver em obras.

Os consumidores do Mercado Municipal podem utilizar as vagas da Rua Doutor Paulo Frontin que estão sinalizadas verticalmente com placas de estacionamento permitindo por até 10 minutos com pisca-alerta acionado.

Reforma do Mercado

O projeto de restauração do Mercado Municipal, que faz parte do Complexo Mascarenhas, prevê a manutenção dos quiosques no térreo, com uma grande variedade de produtos voltados à atividade central do mercado, e a instalação de uma grande praça de alimentação no segundo andar, com restaurantes, mesas e um pequeno palco, a fim de proporcionar entretenimento inspirado em experiências bem sucedidas em diversos locais. Neste mesmo piso, também haverá uma sala de exposições, para estimular o acesso a outras formas de cultura e valorizar artistas locais e da região.

No prédio anexo, onde funcionava a Secretaria de Educação (SE), o projeto prevê um centro de artesanatos no andar térreo e um centro audiovisual, já no segundo andar, que possui o objetivo de fomentar essa área na cidade, além de um pequeno auditório para projeções de filmes, curtas e outros produtos.