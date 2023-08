Na tarde desta quinta-feira (24), o Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) divulgou um resultado que chama atenção para o Mutirão contra Golpes em Defesa da Pessoa Idosa em Juiz de Fora. Até 31 de julho, o Sedecon havia recuperado R$19.338,07, montante devido a 191 reclamantes. “A maior vitória conquistada pelo mutirão, além da restituição ao consumidor, é a orientação e a educação, para que o consumidor possa, doravante, ter o hábito de verificar e conferir o extrato de benefício”, relata Nilson Ferreira Neto, coordenador do Sedecon.

De acordo com o balanço das atividades do mês de julho, foram realizados 960 atendimentos durante os dias 1º ao 31. Desses, 681 foram registros de reclamações, 237 a mais que no mesmo período de 2022. A maior parte se concentra nos assuntos relacionados a serviços financeiros: 438. O segundo tópico mais reclamado foi telecomunicações, com 101 registros.

Mutirão contra Golpes em Defesa da Pessoa Idosa

O mutirão é uma campanha que vem sendo realizada desde março, a fim de orientar o consumidor sobre descontos indevidos no contracheque de aposentados e pensionistas, principalmente, descontos provenientes de associações e sindicatos. O coordenador do Sedecon informou que o Ministério Público do estado (MPMG) está investigando os casos de descontos indevidos, a partir de representação feita pelo Sedecon.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento é 100% gratuito e em local central com total acessibilidade. O órgão fica na Rua Marechal Deodoro, 722, Centro. Você também pode entrar em contato pelo e-mail sedecon@camarajf.mg.gov.br ou pelos telefones (32) 3313-4901 e (32) 3313-4902.