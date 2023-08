Na noite desta quinta-feira (24), o Morro do Cristo tem um novo foco de incêndio em sua vegetação, na cidade de Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), foram enviadas equipes para a contenção do fogo no local.

O primeiro foco de incêndio no Morro do Cristo começou pela tarde e durou cerca de 4 horas, onde havia uma grande extensão de linha de fogo se alastrando em alta velocidade no local. Para deter o fogo, foram necessárias três viaturas de combate e o apoio da aeronave GUARÁ, tripulada por militares para o combate aéreo com lançamento de água. Foram gastos aproximadamente 7000 litros de água.

FOTO: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - Incêndio no Morro do Cristo 2

As causas do incêndio não foram identificadas, e as equipes do CBMMG permanecem no local monitorando a área para extinguir focos remanescentes. Testemunhas disseram que teriam avistado o início do foco no meio da mata, mas isso não foi confirmado.

FOTO: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - Incêndio no Morro do Cristo 1

A matéria continua em atualização.***

