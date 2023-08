Nesta quinta-feira (24), a Polícia Militar de Minas Gerais localizou mais um foragido da Operação "Sepulcro Caiado" realizada no Bairro Vila Ideal, que supostamente estaria escondido no Bairro Vista Alegre, em Juiz de Fora. A polícia esteve no endereço e, após cerco do imóvel, conseguiu localizar o indivíduo.

O jovem, de idade não identificada, foi preso e encaminhado para a Delegacia para demais providências.