Três pessoas, que não tiveram as idades informadas, foram presas por tráfico de drogas com mais de 500 porções de maconha nessa quinta (24) no Bairro Grajaú em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) durante uma operação conjunta no bairro, os policiais monitoraram um lugar que estava ocorrendo intenso tráfico de drogas e conseguiram apreender, com a ajuda de um cão farejador, 504 porções de maconha, 33 papelotes de cocaína, R$696 e um celular.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na operação.