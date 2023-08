Parte de uma carreta de desprendeu e ficou atravessada na pista na altura do Bairro Barreira do Triunfo em Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira (28). Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) se deslocaram até o ponto do acidente para verificar as condições do tráfego, que foi afetado pelo ocorrido. Segundo informações preliminares, não houve colisão ou registro de feridos. A SMU participou da liberação da via que ocorreu no fim da tarde.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO