O serviços de manutenção programados para esta semana na rede elétrica serão realizados pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), podendo comprometer o sistema de fornecimento de água em algumas localidades de Juiz de Fora.



O primeiro aconetecerá ana quinta-feira (31), onde os trabalhos serão realizados na região onde fica localizada a elevatória que abastece o Residencial Alvim, o que pode refletir no abastecimento da área. Quando a energia elétrica for restabelecida, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá retomar o funcionamento da unidade.



Na sexta-feira (1), os serviços da Cemig acontecem em duas regiões. De 9h às 12h30, a companhia atua no distrito de Valadares, interrompendo o fornecimento de energia e, desta forma, a unidade da Cesama que abastece o distrito terá sua operação suspensa. Ainda na sexta, a manutenção programada da rede elétrica acontece também no bairro Milho Branco, de 11h às 16h, podendo comprometer o abastecimento da parte alta do bairro. Em ambos os locais, quando a energia elétrica for retomada, as unidades da Cesama voltarão a operar.



Ainda segundo a Cemig, a regularização do fornecimento de água nos três casos aconteça ao longo da noite, no mesmo dia em que o serviço for realizado.