Dois carros roubados entre o último domingo (27) e na noite dessa terça-feira (29) foram recuperados pela Polícia Militar (PM) em Juiz de Fora. Os suspeitos de cometerem os crimes não foram presos.

De acordo com informações da PM, duas vítimas, um homem de 30 e uma mulher de 25 anos, estavam chegando em casa, no Bairro Milho Branco, em um carro, Ford Fiesta prata, quando um Fiat Mobi vermelho com três ocupantes fechou o veículo. Um dos ocupantes, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo, ordenou que as vítimas descessem do carro e fugiram do local. Durante a ação, o suspeito chegou a agredir o homem com uma coronhada na testa.

Os militares iniciaram o rastreamento e localizaram o veículo das vítimas e o Fiat Mob usado pelos suspeitos abandonados na Estrada da Remonta. Até o momento ninguém foi preso.