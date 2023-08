Um roubo à mão armada e uma tentativa de furto foram registrados nos bairros Granbery e Boa Vista, Zona Sul de Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (29).

ROUBO À MÃO ARMADA NO GRANBERY

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um jovem, de 21 anos, transitava pela rua quando foi abordado por três suspeitos, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram o celular e fugiram. Durante a fuga, eles encontraram um homem, de 27 anos, e também roubaram seu celular. Até o momento ninguém foi preso.

TENTATIVA DE FURTO NO BOA VISTA



Segundo a PM, a vítima, que não teve a idade informada, estava descendo um escadão, que liga as ruas Eduardo Viviani e Dante Brochado, quando um homem acessou a escada e puxou sua bolsa. A vítima reagiu, segurando o objeto e, com a força do puxão, se desequilibrou e caiu da escada. O suspeito tentou puxar mais duas vezes a bolsa, mas quando percebeu que não ia conseguir pegar nada, fugiu.

Com a queda a vítima teve um corte na perna esquerda e outro na cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) onde foi atendida e permaneceu em observação na companhia da filha. Até o momento ninguém foi identificado ou preso.