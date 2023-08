Um homem, de 30 anos, teve seus pertences roubados por um suspeito portando arma de fogo na noite dessa quarta-feira (30) no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava na Avenida Brasil quando foi abordada por um homem que, com a arma em punho, anunciou o roubo, pegou o celular e a carteira, com documentos e dinheiro, e fugiu.

Até o momento ninguém foi identificado ou localizado. A PM segue no rastreamento.