O BuscaSaudeJF, sistema de transparência das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu atualizações em sua plataforma, que atende Juiz de Fora e outros 200 municípios das micro e macrorregiões de saúde de Minas Gerais. Agora, por meio do site, é possível consultar um mapa da cidade que contém a localização e contatos telefônicos de todas as unidades de saúde do município. Também por meio do endereço on-line, será possível atualizar os cadastros telefônicos, por meio dos quais os usuários recebem informações sobre marcações de consultas e exames especializados, por meio do Whatsapp, através do programa Regula JF.

O procedimento no site permite que, com o CPF ou Cartão Nacional de Saúde, o paciente consiga acessar informações detalhadas sobre todas as suas solicitações e confirmações de procedimento. Isso inclui desde a unidade onde ocorrerá o atendimento, até tempo de espera até a realização do mesmo, a posição na fila e a chave de confirmação do procedimento. Com o BuscaSaudeJF, a PJF promete que não será mais necessário imprimir papel para levar informações sobre procedimentos. Tudo pode ser acessado digitalmente com o login do paciente.

A Prefeitura de Juiz de Fora salienta ainda que esse serviço é uma ferramenta complementar e não substitui o fluxo de atendimento já realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS).Como funcionalidades, o BuscaSaudeJF oferece total transparência em relação às filas de consultas especializadas e exames. As informações são provenientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e prestadores de serviços contratualizados pelo Município de Juiz de Fora.

O sistema visa a promover maior transparência nas filas do SUS, permitindo que os pacientes saibam exatamente em que estágio do processo se encontram. Com as estimativas de espera disponíveis, os usuários podem planejar melhor suas atividades e compromissos, além de otimizar sua jornada de saúde. Através do acesso online, os pacientes podem obter informações sobre seus procedimentos de forma rápida e conveniente, sem a necessidade de deslocamento até unidades de saúde. O sistema também disponibiliza informações gerais sobre os níveis de atenção à saúde em Juiz de Fora, o que auxilia na compreensão do sistema de saúde local