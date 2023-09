Um caminhão arrebentou fios na Rua Professor Francisco Sobral, no Bairro Mundo Novo, na tarde desta sexta-feira (1º) em Juiz de Fora. O acidente derrubou um poste de energia elétrica, arrebentou fios e deixou cerca de 50 clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) sem energia na localidade.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) desvia o fluxo do trânsito por meio da Rua Almir Monteiro, sinalizada com uma pantográfica. No outro lado, na Rua Victor Spagnolo com Rua José Teixeira Lopes Filho, o trecho está interditado com Duas Pantográficas para realizar o reparo. A empreiteira da Cemig está no local e ainda não há previsão para término da intervenção e o restabelecimento da transmissão para os usuários afetados.