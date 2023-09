Um adolescente, de 17 anos, foi assassinado a tiros na noite do último sábado (02) no Bairro Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora. Os disparos atingiram a mão direita, orelha esquerda, cabeça, barriga, costas e clavícula da vítima.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao chegarem no local a equipe encontrou o adolescente já sem vida. Testemunhas relataram que ele estava em casa e havia sido chamado por um amigo para o lado de fora da residência. Cerca de dez minutos depois, os disparos foram ouvidos.

O amigo, para se proteger, correu e não foi localizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e atestou o óbito. Foi recolhido pela perícia duas cápsulas 9 milímetros e o celular da vitima. Após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária.

Ainda, de acordo com a Polícia Militar, ninguém soube informar a motivação do crime. A PM segue no rastreamento.