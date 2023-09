Um jovem, de 21 anos, que mantinha a avó, de 64 anos, em cárcere privado, foi preso no último sábado (2) no Bairro Linhares em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) conseguiu libertar a vítima após receber uma denúncia.

De acordo com a PM, a vítima informou que há dois anos sofre violência psicológica e que o neto ficava com as chaves do apartamento, não permitindo visitas. Ela também contou que ele só a deixava ir no mercado. No dia que foi resgatada, a idosa foi agredida pelo neto.

Ainda, segundo a equipe que atendeu a ocorrência, o jovem negou diversas vezes a entrada dos policiais na residência, mas acabou abrindo a porta na presença de uma testemunha.

O suspeito foi preso, após tentar resistir, e encaminhado para a Delegacia de plantão.