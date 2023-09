A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora (Astransp) anunciou, nesta terça-feira (5), o início da distribuição dos novos cartões Moov gratuidade, de cor roxa, na cidade. A ordem de chamada para os usuários será realizada de acordo com as datas estabelecidas, seguindo a tabela abaixo:

FOTO: MOOV - Tabela com ordem para distribuição do cartão de gratuidade

Para realizar a substituição do cartão, os idosos devem comparecer à Astransp levando um documento com foto e o cartão antigo, que será bloqueado. O horário de atendimento é de 8h às 17h. A transição é gratuita e o cartão poderá ser usado no mesmo dia.

Aqueles que ainda não possuem nenhum cartão também podem comparecer à Astransp e fazer o seu na hora, seguindo as datas divulgadas.

Ainda segundo a Astransp, os demais grupos de gratuidades, como PcDs (Pessoas com Deficiência) e estudantes da rede municipal, além dos pagantes, terão as datas do chamamento divulgadas em breve.

Sobre a Astransp

A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora é uma empresa dedicada a promover melhorias e inovações no transporte público da cidade, visando sempre o bem-estar e a satisfação dos usuários.

Fica localizada na Rua Espírito Santo, 296, Bairro Poço Rico.