A partir desta quarta-feira (6), 36 ônibus extras vão deixar o terminal rodoviário Miguel Mansur, em Juiz de Fora. O movimento esperado é por conta do feriado da Independência, comemorado nesta quinta-feira (7). O número é bem semelhante ao mesmo período do ano passado.



Os destinos mais procurados pelos passageiros para aproveitar o feriado prolongado é o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, além das cidades próximas aqui da Zona da Mata. No total, serão 155 ônibus deixando a rodoviária nesta quarta e 141 veículos na quinta-feira. As empresas anunciaram ainda que, caso necessário, serão abertos novos horários.



A AMD Services, empresa que administra o Terminal Rodoviário, informou que o movimento de chegada também aumenta neste período e preparou um planejamento especial para recepcionar os passageiros que desembarcam em Juiz de Fora.