A Polícia Militar (PM) realizou na manhã desta quarta-feira (6) uma perseguição pelas ruas do Bairro Granjas Betânia em Juiz de Fora.



De acordo com informações da PM, a equipe se deparou com um carro na Rua Diomar Monteiro, próximo a entrada do Recanto dos Lagos, que iniciou uma fuga quando viu a viatura.

A guarnição perseguiu o veículo que foi abandonado por dois ocupantes na Rua José Lino. Um dos suspeitos foi detido no local. O motivo da fuga ainda não foi esclarecido.

Militares seguem procura ao segundo suspeito, está sendo usada a aeronave Pégasus para a captura do homem.

