A Defesa Civil de Juiz de Fora, em parceria com o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, realizou vistoria preventiva no Morro do Cristo. Foram avaliadas as áreas atingidas pela queimada que ocorreu no dia 24 de agosto.



As vistorias foram realizadas a fim de identificar possíveis riscos de focos de queimada, a presença de cicatriz de deslizamento, de blocos de rochas soltas ou de fratura em maciço rochoso. Por ser uma área íngreme e conter regiões de difícil acesso, a equipe da Defesa Civil utilizou um drone para mapear as áreas cometidas.



De acordo com o supervisor de intervenções emergenciais em áreas atingidas da Defesa Civil, Diego de Souza, a queimada não apresentou agravamento de risco geológico na região. “A queimada deixa o solo mais exposto e causa uma variação de temperatura significativa, contribuindo para o movimento de massa. No momento, não foram identificados cenários de riscos mais significativos no que diz respeito à queda, rolamento ou deslizamento de solo”, explica.



Queimada Mata

A campanha Queimada Mata é promovida pela PJF e atua em parceria com a Operação Alerta Verde, do Corpo de Bombeiros. O intuito é evitar queimadas em lotes vagos. Como um dos principais fatores no aumento do risco de incêndios nesta época do ano é a vegetação alta em terrenos baldios, a equipe do Corpo de Bombeiros identifica lotes vagos e envia informações para a Defesa Civil. Os técnicos e engenheiros do órgão compilam os dados e os organizam em um relatório. Em seguida, o material é enviado para os fiscais de posturas da PJF com o direcionamento dos locais que devem ser notificados e orientados para adotar medidas de manutenção dos lotes.

Para denunciar irregularidades, entre em contato com a fiscalização pelo 3690-7291.