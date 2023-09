Na próxima sexta-feira (8), será celebrado pela primeira vez o Dia Nacional do Terço dos Homens na Arquidiocese de Juiz de Fora. A data foi sancionada no dia 26 de abril deste ano, através da Lei 14.558, passando a fazer parte do calendário do país.



Devido à ocasião, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, Bispo Referencial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para o Terço dos Homens, comenta: “Continuemos a rezar o terço, pois o terço é uma das devoções mais belas da Igreja, praticadas pelo povo, por padres, por bispos, pelos papas, seminaristas, religiosos, religiosas; é toda a Igreja que reza o terço! Há mais de 800 anos, o terço vem sendo uma oração popular, fácil e, ao mesmo tempo, profunda, de meditação da vida de Cristo. E nós fazemos isto sempre certos de que estamos vendo a Cristo com o olhar de Maria”. Dom Gil ainda pediu aos homens do terço que auxiliem as comunidades onde o movimento ainda não existe.

Arquidiocese de Juiz de Fora

Em comemoração, a coordenação arquidiocesana do Terço dos Homens realiza nesta quinta-feira (7), um Terço Mariano nas escadarias da Catedral Metropolitana. O momento de oração será iniciado às 15h, e todos os grupos do terço da Igreja Particular de Juiz de Fora são convidados a participar.

Atualmente, o Terço dos Homens está presente em mais de cem comunidades da Arquidiocese. O primeiro grupo surgiu em 2005, justamente na Catedral de Santo Antônio, tendo como padroeiro São João Paulo II.

A Catedral Metropolitana de Juiz de Fora fica localizada na Rua Santo Antônio, 1201, Bairro Centro.