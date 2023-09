Nesta sexta-feira (8), a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora realizou um treinamento de pilotagem de drone com o objetivo de preparar a equipe para utilizar a ferramenta em ações de resposta e recuperação no período chuvoso. O curso contou com parte teórica, simulação de voo e parte prática.



Segundo a assessoria, algumas vistorias realizadas pela Defesa Civil são em locais de difícil acesso e com o equipamento é possível realizar o mapeamento de áreas de risco mais extensas e com maior nível de detalhe. Ao todo 14 servidores da Defesa Civil estão aptos para realizar a pilotagem de dro

De acordo com o gerente do departamento de operações técnicas, Joviano Assis, com o uso de um drone é possível vistoriar locais de difícil acesso sem colocar o servidor em uma situação de risco. "Outro intuito é avaliar áreas atingidas por desastres. No ano passado, por exemplo, utilizamos o drone durante uma inundação no bairro Santa Luzia e foi possível realizar um panorama geral para iniciar as ações de resposta com mais rapidez”, explica.

Na última semana, a Defesa Civil em parceria com o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, utilizou o equipamento em uma vistoria no Morro do Cristo.