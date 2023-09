A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou na manhã desta segunda-feira (11), uma Nota Oficial lamentando a morte de uma criança de três anos após uma tragédia no último sábado em um evento realizado pelo Executivo em Juiz de Fora.

Veja a nota na íntegra

Com grande consternação pela notícia do falecimento de Helena Peters de Macedo, agora pela manhã, a Prefeitura de Juiz de Fora vem, mais uma vez, lamentar o acontecido na madrugada de 9 de Setembro, por ocasião do Torneio das Campeãs, evento realizado pela Comissão Organizadora do Torneio, com o apoio da Prefeitura.



Naquela ocasião, uma pessoa, transtornada, provocou um trágico incidente, que registra dois óbitos e a ameaça à vida de dez participantes do evento, além de colocar em risco a segurança de muitos mais.



Essa tragédia ocorreu no momento da dispersão da festa, o som já desligado, dentro dos limites de tempo expressamente autorizados pelo alvará expedido em 6 de Setembro pela Sesmaur, órgão a quem incumbe a prerrogativa de licenciar encontros dessa natureza. O alvará, solicitado pela Comissão Organizadora, tinha como subsídio documento da Polícia Militar, datado de 21 de agosto.



A Polícia Militar, na véspera do evento (dia 6 de Setembro), expediu à Seapa um comunicado sobre sua indisponibilidade de operação a partir das duas horas da manhã, condição que foi comunicada à Comissão Organizadora.



A Guarda Municipal esteve presente durante todo o período, reforçando seu efetivo no momento de encerramento das atividades, situação, como se sabe, em que é esperado um acréscimo da tensão e maior possibilidade de conflitos. Atuou inclusive na contenção da desordem que marcou o final do torneio na madrugada de 9 de Setembro. Prestamos aqui à Guarda nosso reconhecimento e cumprimentos pela denodada atuação em ocasião tão difícil.



É possível extrair lições do ocorrido, para prevenir, no limite do possível, a repetição de semelhante infelicidade. Entre elas, a necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança, que devem acompanhar a vida da cidade, seu potencial de desenvolvimento econômico e de atração turística, além do compromisso com um direito fundamental: o direito de as pessoas conviverem com tranquilidade e paz no ambiente público.



Nesses termos, a Prefeitura reitera o seu empenho em aperfeiçoar sempre as condições para a realização de eventos sociais em nossa cidade e manifesta, mais uma vez, o seu apoio e solidariedade às vítimas do incidente de 9 de setembro.