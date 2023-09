Nesta segunda-feira (11), a Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora informou que um paciente, sem identificação, está internado na Sala de Urgência do Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira.



De acordo com informações, ele deu entrada na madrugada desta segunda, às 4h05. É um homem adulto de aproximadamente 1,70 cm de altura, aparentemente possui cerca de 25 anos, duas falhas na sobrancelha direita. Além disso, ele tem tatuagens no braço direito: uma rosa, um terço com a palavra fé na parte interna), braço esquerdo (um tridente) e perna direita (não identificada). Não porta documentos e estava vestido com calça preta, bermuda preta com flores brancas (estampa), tênis preto, cachecol preto, uma guia preta e vermelha e um búzio.



O HPS pede para quem tiver alguma informação, ligar para o telefone: (32) 3690-8358.