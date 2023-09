Um jovem, de 19 anos, ficou ferido após um acidente entre a moto em que pilotava e um carro na noite dessa segunda-feira (11) no Bairro Bandeirantes, em Juiz de Fora. A dinâmica da colisão não foi esclarecida.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele foi socorrido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com dor no quadril e sem sangramento. Não há informações sobre seu estado de saúde.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO